В МИД рассказали о работе России и Белоруссии над самолетами

Галузин: Россия и Белоруссия работают над созданием легких самолетов

Российская сторона заинтересована в расширении участия Белоруссии в создании совместных гражданских самолетов. Об этом замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал РИА Новости.

«Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов», — сказал он.

По словам Галузина, это полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленного сотрудничества в Союзном государстве. Замглавы МИД подчеркнул, что в Белоруссии есть необходимая производственная база и кадры.

Также он отметил, что уже налажено эффективное взаимодействие между российскими предприятиями и Минским заводом гражданской авиации № 407, который выпускает компоненты для российского пассажирского самолета МС-21. «В планах — увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях», — сказал Галузин.

Замглавы МИД добавил, что Москва и Минск работают над совместным проектом по производству легких самолетов, которые востребованы для создания сети межрегиональных авиамаршрутов. Дипломат напомнил, что в апреле было подписано межправительственное соглашение о разработке и совместном производстве в Белоруссии 19-местного самолета «Освей». По его словам, белорусские специалисты с начала совместной работы принимают участие во всех этапах проекта. До 2030 года планируют выпустить около 90 самолетов. Кроме того, стороны прорабатывают возможность совместного производства и обслуживания самолетов «Байкал».

В мае вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что создание опытного образца легкого самолета «Освей» и начало испытаний запланировано на конец 2026-го или начало 2027 года.