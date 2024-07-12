Зеленский встретился с Макроном на саммите НАТО

Зеленский и Макрон обсудили подготовку следующего оборонного пакета

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Сообщение об этом украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

В ходе встречи политики обсудили подготовку следующего оборонного пакета, а также сотрудничество в сфере безопасности, обучение украинских военных и выполнение решений, достигнутых в ходе саммита в Швейцарии.

«Спасибо Президенту Эммануэлю Макрону и французскому народу за принципиальную и неослабевающую поддержку», — написал Зеленский.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что речи о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не идет, но очень важно оказывать поддержку Киеву. Он также пообещал, что НАТО будет защищать свою территорию от российских угроз, обвинив Москву в попытках ослабить единство блока.