Макрон оценил возможность непосредственного участия НАТО на Украине

Макрон: речь о непосредственном участии НАТО на Украине не идет

Речь о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не идет, но очень важно оказывать поддержку Киеву, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Его слова приводит ТАСС.

«Россия не должна выиграть войну, на карту поставлено не только будущее Украины, но и мир и безопасность всех на континенте», — считает он.

Вместе с этим Макрон пообещал, что НАТО будет защищать свою территорию от российских угроз, обвинив Москву в попытках ослабить единство блока.

Главными противниками вступления Украины в НАТО Макрон называл Германию и США. По словам французского лидера, Берлин и Вашингтон оказывают «сильное противодействие» присоединению Киева к Североатлантическому альянсу.

Ранее страны НАТО договорились о поддержке Киева на 40 миллиардов евро только на 2025 год Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, дальнейшие финансовые обязательства государства обсудят на саммите в Нидерландах в июне следующего года.