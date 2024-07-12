Страны НАТО договорились о поддержке Украины в 2025 году

Страны НАТО договорились о помощи Украине на 40 миллиардов евро в 2025 году

Страны НАТО договорились о поддержке Украины на 40 миллиардов евро только на 2025 год, заявил по итогам встречи в верхах в США генсек организации Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, дальнейшие финансовые обязательства страны обсудят на следующем саммите в Нидерландах в июне следующего года.

«Союзники договорились о выделении помощи на минимальном уровне в 40 миллиардов евро в следующем году», — подчеркнул он.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что страны Североатлантического альянса договорились о финансировании военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро.

31 мая Столтенберг призвал ежегодно выделять для Украины по 40 миллиардов евро и предложил сделать такие меры обязательными.