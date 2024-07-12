Зеленский заявил о слабости Орбана в качестве посредника на переговорах Киева и Москвы

Зеленский о премьере Венгрии Орбане: не все лидеры могут вести переговоры

Не все международные лидеры могут вести переговоры, ведь для этого нужны сила и соответствующие полномочия. О слабости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве посредника на переговорах Киева и Москвы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Обозреватель».

«С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия», — заявил глава украинского государства.

Он добавил, что не знал, что после поездки в Киев Орбан отправится с визитом в Москву.

Ранее Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне. Он поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов (более 32 миллиардов рублей).