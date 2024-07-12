Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 12 июля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о слабости Орбана в качестве посредника на переговорах Киева и Москвы

Зеленский о премьере Венгрии Орбане: не все лидеры могут вести переговоры

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Не все международные лидеры могут вести переговоры, ведь для этого нужны сила и соответствующие полномочия. О слабости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве посредника на переговорах Киева и Москвы заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает украинское издание «Обозреватель».

«С уважением ко всем странам — большим и малым, но мы должны понимать, что не все лидеры могут вести переговоры. Для этого нужно иметь определенные силу и полномочия», — заявил глава украинского государства.

Он добавил, что не знал, что после поездки в Киев Орбан отправится с визитом в Москву.

Ранее Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами НАТО в Вашингтоне. Он поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов канадских долларов (более 32 миллиардов рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону

      В ДНР рассказали о волне попыток суицида среди солдат ВСУ

      Россиянка пошла кататься на сапборде, была унесена в море и пропала без вести

      В НАТО дали прогноз по состоянию конфликта на Украине до конца 2024 года

      Россиянин упал замертво на собеседовании

      Российский военный до смерти забил подругу из-за отказа уйти из дома и получил 10 лет

      Рита Ора появилась на публике в платье с высоким разрезом

      МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары вглубь России

      Зоопарк стал кормить животных «леденцами из крови»

      Россиян предупредили о возможных сбоях в работе YouTube

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше