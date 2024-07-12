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15:23, 12 июля 2024Ценности

Жена звездного хирурга Хайдарова перечислила перенесенные ею пластические операции

Жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши заявила, что изменила форму груди и носа

Фото: @silvashi_officiel

Жена звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши перечислила перенесенные ею пластические операции. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя блогерша заявила, что увеличила грудь и изменила ее форму. Также она приобрела более стройное тело с помощью липосакции и липоскульптурирования и удалила комки Биша. При этом избранница врача отметила, что все эти операции проводил ее супруг.

Кроме того, Сильваши изменила форму носа, обратившись к другому специалисту. Однако указанная процедура, по ее словам, оказалась неудачной.

В марте Светлана Сильваши показала фигуру до и после пластики. На первом фото она позировала перед камерой в одних трусах с животом без пресса. На втором снимке она запечатлела себя после липосакции.

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      Карина Черных
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