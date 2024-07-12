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13:49, 12 июля 2024Из жизни

Часть жителей одной страны законом призвали смеяться каждый день

В префектуре Японии приняли закон, призывающий ее жителей смеяться каждый день

Фото: Unsplash

Власти японской префектуры Ямагата приняли постановление, призывающее ее жителей смеяться минимум раз в день. Об этом сообщает The South China Morning Post (SCMP).

По заявлению Либерально-демократической партии страны, предложившей закон, смех каждый день будет улучшать физическое и ментальное здоровье жителей. Партия также призвала работодателей создавать на рабочих местах атмосферу, способствующую веселью.

Авторы закона объяснили принятую инициативу результатами медицинского исследования, которое проводилось в Университете Ямагата. Из них следует, что смех способен не только укреплять здоровье, но и продлевать жизнь. Партия также сослалась на другие научные работы, которые выявили, что смех повышает компетентность людей, делает их более открытыми и добросовестными.

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Не все отнеслись к новому постановлению положительно. Против его принятия проголосовали члены Коммунистической и Конституционно-демократической партий Японии. Они обвинили либерал-демократов в ограничении естественных прав и внутренней свободы граждан. В ответ те отметили, что постановление не обязывает людей смеяться, а только призывает их это делать. Либерально-демократическая партия обратила внимание на то, что принятый закон не предполагает наказания за его несоблюдение.

Ранее сообщалось, что жители дома престарелых из Великобритании раскрыли секреты крепких отношений. Одна пожилая женщина заявила, что именно смех и веселье помогают сохранять любовь долгие годы.

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      Юлия Юткина
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