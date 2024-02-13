Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:03, 13 февраля 2024Из жизни

Жители дома престарелых раскрыли секреты счастливых отношений

Пожилые британцы назвали уважение и поддержку секретом крепких отношений

Фото: Unsplash

Жители дома престарелых из Великобритании раскрыли секреты крепких отношений в преддверии Дня святого Валентина. Об этом сообщает Daily Star.

Пожилые британцы рассказали, как им удалось прожить счастливую жизнь со своими возлюбленными, а также поделились советами, которые помогут построить длительные и гармоничные отношения. Так, жители дома престарелых Джордж и Мэри, прожившие в браке почти 70 лет, назвали уважение друг к другу и поддержку главными секретами долгой совместной жизни. По словам супругов, они всегда приходили на помощь друг другу в сложные времена и вместе справлялись с трудностями, что сделало их «одной командой». Кроме того, Джордж и Мэри считают, что партнерам необходимо сохранять искру в отношениях.

Жительница другого учреждения, Джанет, познакомилась с мужем Томом 69 лет назад. По мнению британки, секрет счастливого брака заключается в том, чтобы обсуждать возникающие проблемы без споров и ссор. Том добавил, что партнерам важно быть рядом друг с другом. Он отметил, что до выхода на пенсию всегда спешил домой после работы, чтобы увидеть Джанет, так как они оба не любили разлучаться.

Материалы по теме:
Любовь на краю света. Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Любовь на краю света.Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
16 августа 2021
«Да не может такого быть!» Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
«Да не может такого быть!»Те, кому повезло в 2020-м: самые трогательные, добрые и жизнеутверждающие истории о людях и животных
3 января 2021

Другие пожилые британцы посоветовали молодому поколению не торопиться вступать в брак. По их мнению, стоит убедиться в партнере, прежде чем жениться или выходить замуж. Еще одна жительница дома престарелых, 84-летняя Грета, заявила, что юмор является неотъемлемой частью счастливых отношений. Она считает, что смех и веселье помогают сохранять любовь долгие годы.

Ранее супружеская пара из США, прожившая 80 лет в счастливом браке, поделилась секретом крепких отношений. Супруги не раз сталкивались с трудностями и совместно их преодолевали.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о последствиях отказа Конгресса от помощи Украине

      Звезда «50 оттенков серого» пришла на премьеру фильма в «голом» платье

      Россиян начали обманывать с помощью Вована и Лексуса

      На астероидах впервые обнаружена вода

      Жители дома престарелых раскрыли секреты счастливых отношений

      Побывавший в КНДР россиянин описал поездку фразой «детский взгляд на сервис»

      В Европе призвали конфисковать российские активы до выборов в США

      Найденный в ЛНР Росгвардией тайник с оружием попал на видео

      Судебные приставы начали поиск звезды «Чернобыля» из-за долга по алиментам

      Американский журналист оценил безопасность московских улиц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше