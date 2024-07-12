Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:45, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» заявил о вымирании юмора

Артист Николай Бандурин заявил, что эстрадный юмор вымирает

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший участник известной юмористической программы «Кривое зеркало», юморист Николай Бандурин порассуждал о судьбе эстрадного юмора. Его слова приводит aif.ru.

«Мне обидно, что традиционный эстрадный актерский юмор вымирает. Причем очень быстро», — заявил звезда «Кривого зеркала».

Бандурин объяснил, что в настоящее время нет учебных заведений, которые готовили бы эстрадных артистов. По его словам, в юмор молодые люди могут попасть через КВН или стендап.

Ранее известный российский артист Евгений Петросян предрек исчезновение юмора. Он заявил, что юмористический жанр подвергнется мутациям или прекратит существование, так как в нем наблюдаются катастрофические проблемы. Юморист добавил, что на концерты стало приходить меньше людей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет Sukhoi Superjet-100 разбился в Подмосковье. Его только что отремонтировали

      Путин подписал закон о повышении налога на прибыль компаний

      Названы самые популярные места для рыбалки в России

      В ФРГ рассказали о сокрытии властями подробностей подрыва «Северных потоков»

      Правнучку летчика Чкалова признали иноагентом

      Фонд Джона Смита внесли в реестр нежелательных организаций в России

      В Германии заявили об отсутствии доказательств по делу о покушении на главу Rheinmetall

      Путин одобрил поправки в закон о бюджете

      Названо условие для открытия границы между Финляндией и Россией

      Туктамышева назвала комфортную для жизни сумму в месяц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше