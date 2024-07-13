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13:27, 13 июля 2024Мир

Американские самолеты заметили на одной из баз в Европе

Cyprus Mail: ВВС США используют британские базы на Кипре в ходе войны в Газе

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США используют одну из баз Великобритании в Европе в ходе войны в Газе. По данным издания Cyprus Mail, речь идет о кипрской базе Акротири.

«Правительство Великобритании неоднократно отказывалось предоставлять информацию об операциях США в Акротири, включая транспортировку оружия в Израиль. На запрос Cyprus Mail представитель Министерства обороны Великобритании подтвердил, что военные самолеты США приземлялись в районе суверенной базы с разрешения, но не прокомментировал цель этих полетов», — говорится в публикации.

Журналисты со ссылкой на отчет проекта Declassified UK отмечают, что с начала бомбардировок Газы на Кипре были замечены самолеты C-295 и CN-235 ВВС США без опознавательных знаков. Речь идет как минимум о 18 вылетах в направлении Тель-Авива.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм лагерей беженцев, расположенных к востоку от Наблуса на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Палестинское агентство WAFA сообщило о перестрелке и ожесточенных боях.

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      Олег Давыдов
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