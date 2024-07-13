Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу Иордана

Al Jazeera: ЦАХАЛ штурмовал лагеря беженцев Балата и Аскар на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмовала лагеря беженцев, расположенные к востоку от Наблуса на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Палестинское агентство WAFA сообщило о перестрелке и ожесточенных боях, передает катарский телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что колонна израильской военной техники и бульдозеров блокировала лагеря беженцев Балата и Аскар. Имеются данные, что израильские военные арестовали палестинца в лагере Аскар, а в лагере Балата открыли огонь по машине скорой помощи.

Ранее руководство Израиля объявило «государственной землей» участок территории площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, что является рекордной по площади за последние 30 лет территорией Палестины, которая единовременно была бы признана в качестве государственной земли Израиля.

Утром 7 октября 2023 года ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

