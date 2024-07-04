Израиль присвоил крупнейшую за 30 лет территорию Палестины

Руководство Израиля присвоило крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

Руководство Израиля объявило «государственной землей» участок территории площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан, что является рекордной по площади за последние 30 лет территорией Палестины, которая единовременно была бы признана в качестве государственной земли Израиля. Об этом заявила правозащитная организация «Шалом ахшав» на своем сайте.

«2024 год знаменует собой пик в масштабах декларирования земель государственными. С начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями», — отмечается в сообщении.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя высказался о последствиях членства Палестины в организации. По его словам, это посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами.

Тем временем в Израиле обратились к признавшим Палестину странам. Посол еврейского государства в Германии Рон Прозор заявил, что Израиль не простит страны, которые признали государственность Палестины. Он подчеркнул, что это означает «дать террористам попутный ветер».