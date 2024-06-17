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06:34, 17 июня 2024Мир

В России рассказали о последствиях членства Палестины в ООН

Небензя: членство Палестины в ООН посодействует запуску переговоров с Израилем
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: МИД России / Global Look Press

Членство Палестины в ООН посодействует запуску равноправных переговоров между палестинцами и израильтянами. О последствиях в интервью РИА Новости заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Он напомнил, что ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Как объяснил дипломат, в понимании Вашингтона вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем.

«При этом сами же США "торпедировали" их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств"», — сказал Небензя, отметив, что позиция Вашингтона «находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе».

По его словам, членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговоров с Израилем, итогом которых стало бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва выступает за двугосударственное решение палестино-израильского конфликта и признание независимой Палестины в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН. После того как Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством, МИД Израиля заявил о намерении отозвать послов из этих стран для консультаций и пообещал серьезные последствия.

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      Марина Совина
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