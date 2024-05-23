В Израиле обратились к признавшим Палестину странам

Посол Израиля в ФРГ Прозор: Тель-Авив не простит признавшие Палестину страны

Израиль не простит страны, которые признали государственность Палестины. Об этом предупредил посол еврейского государства в Германии Рон Прозор в интервью Table.Media.

По его словам, признание Палестины означает «дать террористам попутный ветер». «Мы не забудем этого и не простим этим государствам», — заявил дипломат, добавив, что на их руках будет кровь невинных людей, которые погибнут во время «следующей резни».

Независимость Палестины признали Испания, Ирландия и Норвегия. Официальное решение вступит в силу 28 мая. После этого Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия.