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01:22, 23 мая 2024Мир

В Израиле обратились к признавшим Палестину странам

Посол Израиля в ФРГ Прозор: Тель-Авив не простит признавшие Палестину страны
Рон Прозор

Рон Прозор. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Израиль не простит страны, которые признали государственность Палестины. Об этом предупредил посол еврейского государства в Германии Рон Прозор в интервью Table.Media.

По его словам, признание Палестины означает «дать террористам попутный ветер». «Мы не забудем этого и не простим этим государствам», — заявил дипломат, добавив, что на их руках будет кровь невинных людей, которые погибнут во время «следующей резни».

Независимость Палестины признали Испания, Ирландия и Норвегия. Официальное решение вступит в силу 28 мая. После этого Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии для консультаций и пообещал серьезные последствия.

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      Марина Совина
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