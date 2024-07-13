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10:38, 13 июля 2024Мир

Австралия призвала «отступить» от защиты россиян в деле о шпионаже

Премьер Австралии Альбанезе: Россия не заслуживает доверия из-за шпионажа

Фото: Lukas Coch / Reuters

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что Россия не заслуживает доверия из-за «шпионажа по всему миру». Его слова цитирует ABC.

Политик выразил мнение, что Кремлю не стоит пытаться защитить Игоря и Киру Королевых, которых арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже. «Россия может уловить сигнал: отступите», — призвал он.

Альбанезе обвинил Москву в том, что она вмешивается в дела других стран и не уважает международное право. «К ним следует относиться с презрением, что я и делаю», — заключил премьер.

Семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже. По данным правоохранителей, женщина работала в местных вооруженных силах и совершила незаявленную поездку в Россию.

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      Мария Борисова
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