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06:09, 12 июля 2024Мир

Россиян арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже

AbcNews: семейную пару россиян арестовали в Австралии по подозрению в шпионаже

Фото: Alexander Bogatyrev / Global Look Press

Семейную пару с двойным гражданством России и Австралии арестовали в Брисбене по подозрению в шпионаже. Об этом рассказал комиссар Федеральной полиции Австралии (AFP) Рис Кершоу, передает AbcNews.

11 июля были арестованы 40-летняя женщина и ее 62-летний муж. В полиции уточнили, что супруга работала техником по информационным системам в австралийской армии и так якобы смогла получить доступ к секретной информации.

Выяснилось, что она совершила незаявленную поездку в Россию. Женщина проинструктировала своего мужа, как войти в ее официальную рабочую учетную запись из дома в Брисбене. Муж получил доступ к важным документам и отправил их жене. Власти считают, что пара намеревалась предоставить эту информацию российским властям.

Ранее в Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пару молодоженов. Силовики заподозрили жениха и невесту в шпионаже.

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      Марина Совина
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