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13:38, 4 июля 2024Бывший СССР

В Одессе жениха и невесту задержали за шпионаж для ФСБ

СБУ задержала пару за шпионаж для ФСБ под видом жениха и невесты

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала пару молодоженов. Силовики заподозрили жениха и невесту в шпионаже, рассказали в Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности задержала еще двух участников агентурной сети ФСБ, которая действовала в Одесской и Днепропетровской областях. Злоумышленники корректировали ракетно-дроновые удары РФ по военной инфраструктуре Сил обороны», — заявили в СБУ.

По версии силовиков, задержанными оказались 23-летний житель Одессы и его 18-летняя спутница. Под видом жениха и невесты они гуляли рядом с локациями пограничных отрядов морской охраны и фотографировались на фоне военных объектов для отправки снимков российским спецслужбам, добавили в СБУ.

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В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о государственной измене в условиях военного положения. Против девушки — уголовное дело о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия на Украине, движении или расположении Вооруженных сил Украины при возможности их идентификации на местности. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее в СБУ сообщили о задержании на Украине группы граждан. По данным ведомства, они планировали захватить здание Верховной Рады после Дня Конституции.

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      Екатерина Грищенко
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