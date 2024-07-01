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10:09, 1 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о задержании планировавших захват здания Верховной Рады

СБУ задержала планировавших захват здания Верховной Рады после Дня Конституции

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала граждан, планировавших захват здания Верховной Рады и провокации после Дня Конституции страны. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«СБУ задержала провокаторов, которые готовили беспорядки в Киеве после Дня Конституции. Служба безопасности разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года», — говорится в сообщении ведомства.

По данным силовиков, группу возглавлял некий соучредитель общественной организации, которая «с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». Утверждается, что задержанные планировали провести вече, на котором было бы объявлено устранение от власти действующих властей республики. Как сообщает СБУ, после этого они планировали захват здания Верховной Рады и блокировку работы парламента.

СБУ также сообщает, что при обыске у задержанных были найдены оружие и боеприпасы. Фигурантов дела подозревают в попытке свержения конституционного строя и захвата власти, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СБУ сообщила о раскрытии схемы продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. Сообщается, что во Львовской области силовики разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, подпольно продававших автоматы.

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      Александр Курбатов
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