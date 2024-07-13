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12:08, 13 июля 2024Путешествия

Автобус с туристами попал в крупную аварию в Турции

Два человека не выжили в аварии с туристическим автобусом в Турции

Фото: Emilie Madi / Reuters

Туристический автобус попал в крупное ДТП в провинции Мугла на юго-западе Турции. Об этом сообщило агентство IHA.

По данным источника, в городе Акьяка у автобуса отказали тормоза. В результате он столкнулся с тремя припаркованными машинами и врезался в стену дома.

Отмечается, что в автобусе были местные жители, которые поехали в тур одного дня. Два человека в аварии не выжили. Еще 28 туристов пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию по пути в аэропорт. В результате ДТП пострадали около 20 человек, в том числе дети.

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      Мария Борисова
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