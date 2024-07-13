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19:18, 13 июля 2024Мир

Байдена пожурили за неконтролируемые эмоциональные всплески

Посол России в США Антонов: эмоциональность Байдена наносит ущерб престижу США

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Оскорбительная риторика президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина наносит ощутимый ущерб престижу Соединенных Штатов. Таким образом, как сообщает ТАСС, американского лидера пожурил посол России в США Анатолий Антонов.

«Такие эскапады недостойны лидера Соединенных Штатов. Неконтролируемые эмоциональные всплески наносят непоправимый ущерб престижу Америки. Очевидно, что речь идет о банальных попытках самоутвердиться и приподнять предвыборные рейтинги», — предположил дипломат.

По его мнению, оскорбления в адрес Путина носят абсурдный характер, поскольку именно Соединенные Штаты «загружают планету военными конфликтами», в результате которых расстаются с жизнями сотни тысяч людей. Он добавил, что лидер государства, пытающегося претендовать на роль «носителя демократических ценностей и высокой морали», вряд ли может вести себя так, как Байден.

Ранее президент США на предвыборном митинге в Детройте (штат Мичиган) в очередной раз оскорбил Путина, назвав его мясником. Досталось и экс-президенту США Дональду Трампу, которого Байден удостоил словосочетанием «собачонка Путина».

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      Олег Давыдов
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