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03:41, 13 июля 2024Мир

Байден вновь оскорбил Путина

Байден назвал Путина мясником, а Трампа — его собачонкой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден на предвыборном митинге в Детройте (штат Мичиган) вновь оскорбил российского лидера Владимира Путина. Слова хозяина Белого дома приводит ТАСС.

«Когда этот мясник Путин, которого я давно знаю, вторгся на Украину, вот что сказал Трамп. Я это не выдумываю. Он назвал его гением, сказал, что это замечательно», — поведал Байден. Самого Трампа американский президент назвал собачонкой Путина.

Байден неоднократно оскорбительно высказывался в адрес российского президента. Буквально накануне он обозвал Путина «безумным убийцей». 28 июня во время дебатов с Трампом американский лидер назвал президента России «военным преступником».

В марте он назвал Путина мясником. В феврале Байден употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

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      Марина Совина
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