Байден вновь попытался оскорбить Путина

Байден вновь попытался оскорбить российского президента Путина

Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить российского лидера Владимира Путина, передает РИА Новости.

«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — заявил политик на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

Байден неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес президента России. 28 июня во время дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом американский лидер назвал Путина «военным преступником».

В конце мая политик заявил, что Соединенные Штаты вместе с Украиной противостоят «жестокому тирану». В марте он назвал Путина мясником. В феврале Байден употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).

