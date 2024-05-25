Байден вновь оскорбил Путина

Байден назвал президента России Путина жестким тираном

Президент США Джо Байден вновь оскорбительно высказался о российском лидере Владимире Путине. Слова хозяина Белого дома приводит ТАСС.

«Мы стоим на стороне Украины и продолжим поддерживать ее. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — сказал Байден во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

При этом хозяин Белого дома отметил, что американских военных на Украине не будет.

Байден не в первый раз позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес российского президента. Например, в конце марта он назвал Путина мясником. В феврале Байден употребил в адрес российского коллеги фразу crazy S.O.B. («сумасшедший сукин сын»).