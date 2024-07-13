Беспилотники ВСУ атаковали ДНР

СЦКК: ВСУ беспилотниками атаковали Горловку в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), речь идет о Горловке и Владимировке.

Атаки начались чуть раньше полудня по московскому времени и продолжались на протяжении двух часов. За это время несколько беспилотников сбросили над разными районами Горловки взрывоопасные предметы, а Владимировка была поражена дроном-камикадзе.

Кроме того, по Горловке и по Донецку были дополнительно выпущены 13 снарядов калибра 155 миллиметров. По Горловке ударили семь из них, остальное пришлось на Донецк.

Тем временем российские военные уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также несколько военных объектов в Херсоне. Уточняется, что удар стал возможен благодаря информации «от сочувствующих военнослужащих в ВСУ».