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16:24, 13 июля 2024Бывший СССР

Бригада ВСУ в Часовом Яре останется без командира

«Страна.ua»: комбриг 24-й ОМБр ВСУ будет снят с должности

Фото: Thomas Peter / Reuters

24-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) останется без командира. Как уточнет Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на журналистку Анна Калюжную, комбрига снимают с должности из-за отказа выполнять «фантастические задачи» командования при том, что бригада стала «основной сдерживающей силой в Часовом Яре».

«Лишь едва стабилизировалась линия. А бригаде нарезаются фантастические задачи. И командиры, пытающиеся исходить из реалий, а не фантазии, снимаются [с должности]. А фантастические задачи никто так и не отменял», — приводит издание слова Калюжной.

Журналистка также припомнила позицию командира одного из батальонов ВСУ, заявившего, что украинские военачальники регулярно ставят своим подчиненным нереальные задачи, игнорируя их усталость и нехватку кадров, а также боеприпасов. При этом только за последнее время были сняты с должности главы 14-й, 65-й, 79-й, 43-й и 68-й ОМБр.

Тем временем генерал ВСУ в отставке Игорь Романенко назвал причины тяжелого положения украинской армии. По его мнению, это связано с нехваткой резервов и дефицитом военных ресурсов.

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      Олег Давыдов
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