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20:21, 13 июля 2024Россия

Четыре поезда задержали из-за горящей травы в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали четыре поезда из-за возгорания травы

Фото: Александр Гращенков / РИА Новости

В Нижегородской области два пригородных поезда и два поезда дальнего следования задержали из-за горящей травы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, возгорание травы произошло в полосе отвода железной дороги на перегоне между станциями Зименки и Разъезд. Это изменило расписание четырех поездов. На месте возгорания работают противопожарные службы.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Ростовской области потушен. Он произошел из-за атаки двух беспилотников.

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      Юлия Юткина
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