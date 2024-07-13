Четыре поезда задержали из-за горящей травы в Нижегородской области

В Нижегородской области задержали четыре поезда из-за возгорания травы

В Нижегородской области два пригородных поезда и два поезда дальнего следования задержали из-за горящей травы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Приволжскую транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, возгорание травы произошло в полосе отвода железной дороги на перегоне между станциями Зименки и Разъезд. Это изменило расписание четырех поездов. На месте возгорания работают противопожарные службы.

Ранее сообщалось, что пожар на нефтебазе в Ростовской области потушен. Он произошел из-за атаки двух беспилотников.

