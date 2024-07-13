Пожар на нефтебазе в Ростовской области потушен

Ростовский губернатор Голубев: пожар на нефтебазе в Цимлянском районе потушен

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что огонь ликвидировали в 10:19.

Ранее Голубев заявил, что площадь пожара на нефтебазе составила 200 квадратных метров. Ему был присвоен третий ранг, на месте происшествия работал пожарный поезд, 49 человек и 14 единиц техники.

По данным Mash, нефтебазу атаковали как минимум два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второму удалось достигнуть цели. В результате начался пожар. Уточнялось, что в резервуарах на объекте хранился бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.