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10:55, 13 июля 2024Россия

Пожар на нефтебазе в Ростовской области потушен

Ростовский губернатор Голубев: пожар на нефтебазе в Цимлянском районе потушен

Кадр: Telegram-канал Mash

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области потушен. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что огонь ликвидировали в 10:19.

Ранее Голубев заявил, что площадь пожара на нефтебазе составила 200 квадратных метров. Ему был присвоен третий ранг, на месте происшествия работал пожарный поезд, 49 человек и 14 единиц техники.

По данным Mash, нефтебазу атаковали как минимум два беспилотника. Один из них упал в 20 метрах от промплощадки, второму удалось достигнуть цели. В результате начался пожар. Уточнялось, что в резервуарах на объекте хранился бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

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