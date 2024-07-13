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10:23, 13 июля 2024Россия

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области увеличилась до 200 квадратов

Ростовский губернатор Голубев: площадь пожара на нефтебазе достигла 200 кв. м

Кадр: Telegram-канал SHOT

Площадь пожара на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области увеличилась до 200 квадратных метров. Об этом в субботу, 13 июля, в своем Telegram-канал сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его данным, пожару присвоен третий ранг, к месту происшествия прибыл пожарный поезд. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что нефтебазу атаковали как минимум два беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов упал в 20 метрах от промышленной площадки, второму удалось достигнуть цели. В результате попадания начался пожар. По данным Mash, в резервуарах на нефтебазе хранится бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

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      Варвара Кошечкина
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