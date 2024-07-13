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09:26, 13 июля 2024Россия

Появились подробности об атаке дронов на нефтебазу в Ростовской области

Mash: нефтебазу в Цимлянске Ростовской области атаковали два беспилотника

Кадр: Telegram-канал Mash

Нефтебазу в городе Цимлянск Ростовской области атаковали минимум два беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что один из дронов упал в 20 метрах от промплощадки, второму удалось достигнуть цели. В результате попадания начался пожар, которому был присвоен третий ранг сложности. Локализовать его пока не получается. Уточняется также, что в резервуарах на нефтебазе хранится бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Ранее о пожаре на нефтебазе в Цимлянском районе сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В тушении были задействованы свыше 40 специалистов и 14 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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      Алевтина Запольская
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