В российском регионе после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

Губернатор Голубев: в Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Ростовской области после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелась нефтебаза. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что около 04:00 огонь охватил нефтебазу в Цимлянском районе. Пожару присвоили третий ранг сложности, в его тушении задействованы 49 специалистов и 14 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на вторник, 9 июля, Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. В регионе уничтожили несколько десятков дронов. В результате атаки, в частности, загорелись два трансформатора на электроподстанции в Родионова-Несветайском районе.