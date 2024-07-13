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01:07, 13 июля 2024Мир

В США усомнились в способности НАТО лишить Россию помощи от Китая

Foreign Policy: НАТО вряд ли сможет помешать Китаю поддерживать Россию

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Китай стал решающим фактором, способствующим конфликту на Украине, «благодаря так называемому безграничному партнерству и широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России». Об этом говорится в итоговой декларации НАТО по итогам саммита в Вашингтоне, сообщает американский журнал Foreign Policy.

В документе лидеры стран-участниц Североатлантического альянса призвали Пекин «прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий» России. Особую обеспокоенность у западных чиновников, пишет FP, вызывает экспорт товаров двойного назначения, включая микрочипы и радары. По данным издания, в НАТО считают важным прекратить цепочки поставок. Как заявила эксперт по российско-китайским отношениям и профессор политологии Университета в Олбани при Госуниверситете Нью-Йорка Чэнь Чэн, при поддержке Китая Западу будет чрезвычайно сложно победить Россию. При этом она отметила, что санкции Запада против КНР могут лишь ограничить, но не уничтожить торговлю.

В свою очередь, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отверг обвинения. Он отметил, что заявление НАТО о том, что Китай несет ответственность за украинский кризис, не имеет под собой оснований.

Ранее страны-члены Североатлантического альянса настойчиво призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией. В итоговой декларации говорится, что НАТО по-прежнему видит в России главную угрозу для стран альянса.

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      Марина Совина
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