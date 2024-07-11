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03:13, 11 июля 2024Мир

В НАТО призвали Китай прекратить поддерживать Россию

Столтенберг: страны НАТО призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Страны-члены Североатлантического альянса (НАТО) настойчиво призвали Китай прекратить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодняшнее послание — самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессивную войну против Украины», — сказал Столтенберг.

В итоговой декларации говорится, что НАТО по-прежнему видит в РФ главную угрозу для стран альянса. При этом в альянсе заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией.

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      Евгений Силаев
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