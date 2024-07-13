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09:41, 13 июля 2024Силовые структуры

ФСБ обнаружила схрон ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке

ФСБ обнаружила в Авдеевке схрон ВСУ с иностранным вооружением

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) нашли в Авдеевке схрон с боеприпасами и иностранным вооружением. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на представителей ведомства.

По словам представителей ФСБ, тайник оставили украинские националисты, когда бежали из города. В нем в том числе обнаружили иностранное оружие. При обследовании схрона нашли шведский гранатомет Socrat и американский гранатомет M72A6. Также в тайнике прятали 29 выстрелов противотанкового гранатомета ПГ-9 советского производства.

В силовом ведомстве подчеркнули, что работы на освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) территориях продолжаются. Специалисты ФСБ выявляют и пресекают незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В начале июля сотрудники ФСБ нашли в Донецкой народной республике (ДНР) заминированный схрон с оружием. Тайник в 2022 году заготовили украинские диверсионные группы.

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      Андрей Ставицкий
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