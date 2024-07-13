Системы помощи водителю оказались вредны

Системы помощи в автомобиле ухудшили навыки водителя

Специалисты Ноттингемского университета (Великобритания) обнаружили, что автомобильные системы помощи могут наносить вред водителям. Исследование было профинансировано RAC Foundation и опубликовано на сайте фонда.

Исследователи изучали, как именно системы помощи при вождении влияют на владельцев автомобилей. Ученые анализировали воздействие систем с третьим уровнем автономности (eyes off), которые не требуют от человека незамедлительной реакции и позволяют отвлекаться от дороги. Выяснилось, что подобная автоматизация может ухудшить навыки вождения.

Ученые посадили на тренажер 17 участников, также на переднем кресле находился пассажир. Водителю разрешалось убирать руки с руля, но в определенный момент им велели брать управление на себя.

Оказалось, что в течение 10 секунд после передачи управления от машины к человеку почти все участники демонстрировали плохие навыки вождения. Вероятно, это было связано с тем, что во время работы автопилота они отвлекались на телефон или разговор с пассажиром. В течение же двух-трех секунд водители демонстрировали дезориентированность в пространстве.

При этом ученые неожиданно нашли пользу присутствия пассажира в салоне. В ряде случаев он брал на себя роль наблюдателя и помогал советом. Специалисты рекомендвали автопроизводителям обратить внимание на роль пассажирова при разработке систем автопилота.

В конце июня американские ученые назвали преимущества живых водителей над системами автоматического пилотирования. По их мнению, люди лучше проезжают повороты и в целом качественнее управляют машиной ночью, чем автоматизированные системы.