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11:44, 24 июня 2024Наука и техника

Названо преимущество живого водителя над автопилотом

Nature: человек превзошел автопилот в управлении ночью и на поворотах

Фото: Jonas Junk / Unsplash

Специалисты Университета Флориды (США) назвали преимущества живых водителей над системами автоматического пилотирования. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

По словам американских экспертов, в общем смысле автопилот гораздо аккуратнее и безопаснее управляет автомобилем, чем человек. Однако при сложных погодных условиях и еще в ряде других ситуаций, когда нужно быстро принимать решение, живой водитель справляется с управлением лучше.

Специалисты изучили статистику о 35 тысячах дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и подробно проанализировали результаты испытаний различных систем беспилотного управления автомобилями. Оказалось, что в сумерках или ночью люди превосходят автопилот с точки зрения безопасности. При недостаточном освещении беспилотные автомобили попадают в аварии в пять раз чаще, чем люди.

При этом беспилотники по какой-то причине также в два раза чаще оказываются в ДТП во время прохождения поворотов. Особое внимание ученые обратили на зависимость систем автоматического пилотирования автомобилями от погодных условиях. Не только плохое освещение, но и дождь или снег значительно увеличивают вероятность аварии.

В конце мая специалисты Цюрихского университета (UZH) описали систему автопилота, которая сможет более эффективно обнаруживать пешеходов на дорогах. Система использует биокамеру и нейросети, чтобы фиксировать происходящее на дороге и предсказывать действия других участников движения.

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      Андрей Ставицкий
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