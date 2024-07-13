ВСУ атаковали МЧС во время тушения пожара

Рогов: дрон ВСУ атаковал МЧС во время тушения пожара в Запорожской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал машину с сотрудниками МЧС во время тушения пожара в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что это произошло в селе Верхняя Криница. С дрона на бригаду МЧС был сброшен взрывоопасный предмет.

«К сожалению, пострадал старший пожарный МЧС России. Сейчас мужчина находится в больнице. Также осколками поврежден пожарный автомобиль», — констатировал Рогов.

Ранее Рогов назвал прозвище французских наемников на Украине. По его словам, в Запорожской области их исторически называют шаромыжниками. Он напомнил, что оно закрепилось за французами еще во время Отечественной войны 1812 года, так как убегая из России, они «любили поживиться за чужой счет или опускались до уровня попрошаек, вызывая у местного население презрение».