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12:34, 13 июля 2024Мир

Эрдоган оказался единственным призвавшим к миру на саммите НАТО

Hürriyet: Эрдоган был единственным, кто призывал к миру на саммите НАТО

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был единственным, кто призывал к миру на прошедшем саммите НАТО. Об этом написал колумнист турецкой газеты Hürriyet Ахмет Хакан.

Автор сравнил итоговую декларацию саммита с «агитками террористов», где содержатся призывы к войне и угрозам. «Краткая характеристика саммита: Россия — враг. Китай — враг. Продолжаем войну Украины против РФ. Продолжаем угрожать КНР», — подытожил он.

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По словам колумниста, если бы Эрдоган не заговорил о прекращении огня и установлении мира, никто бы больше не поднял эту тему. Хакан подчеркнул, что саммит был сосредоточен на таких «ценностях», как кровь, война, танки и оружие. Он заявил, что о мирных целях следовало сказать, даже если это было бы неискренне.

Ранее в Северной Корее осудили итоговую декларацию саммита НАТО. МИД страны заявил, что стремление Соединенных Штатов расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений.

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      Юлия Юткина
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