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08:26, 13 июля 2024Мир

В Северной Корее осудили итоговую декларацию саммита НАТО

В МИД КНДР осудили итоговую декларацию саммита НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Северная Корея решительно осуждает итоговую декларацию саммита НАТО и считает ее программой конфронтации. Об этом сказано в заявлении МИД Северной Кореи, опубликованном Центральном телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«МИД КНДР наиболее решительно осуждает и отвергает "Итоговую декларацию саммита в Вашингтоне", которая является незаконным документом, нарушающим законные права независимых и суверенных государств», — сказано в заявлении.

Также подчеркивается, что стремление Штатов расширять НАТО серьезно обостряет обстановку международной безопасности и провоцирует мировую гонку вооружений. Прежде чем возлагать на другие страны ответственность за ухудшение политической ситуации, США следует выяснить, кто является главным виновником нарушения безопасности в Европе, резюмировали в МИД КНДР.

Ранее в Крыму заявили, что второй саммит по Украине является всего лишь ловушкой Запада, который оказался не в состоянии соперничать с Россией на поле боя.

Ранее издание Advance сообщило, что страны НАТО на саммите альянса намекнули Киеву, что ему следует продолжать конфликт с Россией. По мнению авторов статьи, Штаты уготовили Украине роль страны, которая обязана «одержать победу над президентом России Владимиром Путиным».

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      Марина Совина
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