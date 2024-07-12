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16:29, 12 июля 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о намеках НАТО в адрес Украины о необходимости продолжения конфликта

Advance: на саммите НАТО намекнула Киеву на необходимость продолжения конфликта

Фото: Thomas Peter / Reuters

На саммите НАТО альянс дал понять, что Украине необходимо продолжать конфликт с Россией. О намеках объединения в адрес Киева заявили журналисты западного издания Advance.

«Намекает ли НАТО украинцам заканчивать конфликт с Россией как можно скорее и вступать в альянс, где страна будет в полной безопасности? По иронии, совсем нет», — пишут обозреватели издания. По мнению журналистов, лидеры стран НАТО не призывают Киев подводить конфликт к завершению, а мотивируют Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжить боевые действия и провоцировать расширение конфликта.

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В публикации говорится, что США уготовили Украине роль страны, которая обязана «одержать победу над президентом России Владимиром Путиным». Для этого, как отмечают журналисты, Украине придется пожертвовать собой, отправив население на фронт.

«Украине дают понять, что она должна сделать, казалось бы, невозможное — победить Россию, которая располагает куда большими ресурсами, людскими и техническими», — пишут авторы статьи. При этом, как подчеркивается в материале, в итоге Украина может проиграть в этом конфликте и перестать существовать.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита в Вашингтоне отметил, что в настоящий момент дискуссии о сроках вступления Украины в альянс являются несвоевременными. Он также рассказал, что страны НАТО продолжают обсуждать правильную формулировку для пути Киева в альянс, которая будет указана в итоговом документе саммита.

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      Олег Давыдов
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