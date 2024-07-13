Константинов назвал второй саммит по Украине ловушкой Запада

Второй саммит по Украине является всего лишь ловушкой Запада, который оказался не в состоянии соперничать с Россией на поле боя. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Сегодня Запад (...) ведет работу по перетаскиванию противостояния в дипломатическую сферу. Но это не более чем игра втемную и ловушка», — считает он. По словам собеседника агентства, попытка западных стран изолировать Россию не увенчалась успехом, поэтому теперь они хотят любыми способами склонить ее к переговорам, чтобы выиграть время для перегруппировки.

Однако, как утверждает Константинов, Запад не заинтересован в реальном мире. «Они хотят выждать, когда санкции против России начнут свое разрушительное действие, а украинская армия восстановится от потерь и довооружится», — убежден он.

Ранее издание Advance сообщило, что страны НАТО на саммите альянса намекнули Киеву, что ему следует продолжать конфликт с Россией. По мнению авторов статьи, США уготовили Украине роль страны, которая обязана «одержать победу над президентом России Владимиром Путиным».