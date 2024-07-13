Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 13 июля 2024Россия

В Крыму сочли саммит по Украине ловушкой Запада для России

Константинов назвал второй саммит по Украине ловушкой Запада
СюжетСанкции против России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Второй саммит по Украине является всего лишь ловушкой Запада, который оказался не в состоянии соперничать с Россией на поле боя. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Сегодня Запад (...) ведет работу по перетаскиванию противостояния в дипломатическую сферу. Но это не более чем игра втемную и ловушка», — считает он. По словам собеседника агентства, попытка западных стран изолировать Россию не увенчалась успехом, поэтому теперь они хотят любыми способами склонить ее к переговорам, чтобы выиграть время для перегруппировки.

Однако, как утверждает Константинов, Запад не заинтересован в реальном мире. «Они хотят выждать, когда санкции против России начнут свое разрушительное действие, а украинская армия восстановится от потерь и довооружится», — убежден он.

Ранее издание Advance сообщило, что страны НАТО на саммите альянса намекнули Киеву, что ему следует продолжать конфликт с Россией. По мнению авторов статьи, США уготовили Украине роль страны, которая обязана «одержать победу над президентом России Владимиром Путиным».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Только США имеют контроль над беспилотниками на греческих базах». Афины открестились от удара ATACMS по Севастополю

      Чемпион мира по боксу описал рождение в России фразой «я выходец из сраного детского дома»

      В Белоруссии назвали действия Запада подготовкой к агрессии

      Экс-аналитик Пентагона высказалась об итогах саммита НАТО и назвала альянс угрозой миру

      Глава чешского генштаба связал завершение украинского конфликта с поведением одной стороны

      В Крыму сочли саммит по Украине ловушкой Запада для России

      Экс-советник Пентагона обратился к Байдену со срочным требованием

      Российские военные поразили позиции шести украинских бригад

      Системы помощи водителю оказались вредны

      Раскрыто отношение россиян к выступлению спортсменов на Олимпиаде под нейтральным флагом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше