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18:27, 13 июля 2024Мир

Эрдоган рассказал о нескором завершении конфликта России и Украины

Президент Турции Эрдоган: конфликт на Украине завершится нескоро

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт между Россией и Украиной завершится нескоро. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления в Университете национальной обороны Эрдоган завил, что не видит желания завершить российско-украинский конфликт в ближайшее время. «Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только торговцам войной и вредит обоим нашим соседям», — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что президент Турции оказался единственным, кто призывал к миру на саммите НАТО. Колумнист турецкой газеты отметил, что, если бы Эрдоган не заговорил о завершении военного конфликта и установлении мира, никто бы больше не поднял эту тему.

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      Юлия Юткина
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