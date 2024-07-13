Эрдоган рассказал о нескором завершении конфликта России и Украины

Президент Турции Эрдоган: конфликт на Украине завершится нескоро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт между Россией и Украиной завершится нескоро. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления в Университете национальной обороны Эрдоган завил, что не видит желания завершить российско-украинский конфликт в ближайшее время. «Турция продолжит прилагать все возможные усилия, чтобы прекратить кровопролитие, которое выгодно только торговцам войной и вредит обоим нашим соседям», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что президент Турции оказался единственным, кто призывал к миру на саммите НАТО. Колумнист турецкой газеты отметил, что, если бы Эрдоган не заговорил о завершении военного конфликта и установлении мира, никто бы больше не поднял эту тему.