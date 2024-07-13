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20:55, 13 июля 2024Бывший СССР

Генеральное сражение СВО может произойти в конце лета

Стариков: генеральное сражение на Украине будет в августе или сентябре
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ключевое столкновение российской и украинской армий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) может произойти уже в конце лета или начале осени. Об этом в интервью YouTube-каналу «Политэксперт» заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«Будет какое-то военное событие в августе или сентябре, которое я называю генеральным сражением, — сказал Стариков. — Это событие решит ситуацию в российско-украинском противостоянии. И Россия, и Украина готовятся к этому сражению, чтобы сесть за стол переговоров с более сильно позицией».

Бывший сотрудник СБУ также опроверг мнение, что время сейчас играет на стороне Украины. Он полагает, что ситуация прямо противоположна и преимуществом владеет российская сторона.

Тем временем британский военный эксперт Александр Меркурис предрек Украине скорое поражение в конфликте. По его мнению, Вооруженные силы Украины практически лишены возможности и дальше продолжать боевые действия, что знаменует собой последний этап специальной военной операции.

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      Олег Давыдов
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