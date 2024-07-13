Меркурис: ситуация на Украине быстро ухудшается и достигла точки невозврата

Ситуация на Украине стремительно ухудшается и очень близка либо уже достигла точки невозврата. Об этом в своем YouTube-канале заявил британский военный эксперт Александр Меркурис, предрекший Киеву скорое поражение.

«Ситуация на Украине ухудшается гораздо быстрее, чем все думают. Мы уже очень близки и, возможно, даже достигли точки невозврата», — заявил Меркурис.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины сейчас проходят испытание не только своим противником, но и острым дефицитом живой силы. Из-за этого ВСУ практически лишены возможности и дальше продолжать боевые действия.

«Это знаменует собой последний этап специальной военной операции, которая приведет нас к окончательному поражению Украины и победе России», — заключил эксперт.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее прекратить конфликт с Россией. По его словам, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить в сложившейся ситуации.