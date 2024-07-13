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14:28, 13 июля 2024Путешествия

Генконсульство в Анталье прокомментировало аварию с туристическим автобусом в Турции

Генконсульство в Анталье: россиян нет среди жертв ДТП с туристическим автобусом

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Россиян нет среди пострадавших и жертв аварии с туристическим автобусом в турецкой провинции Мугла. Так РИА Новости ДТП прокомментировало Генконсульство РФ в Анталье.

По уточненным данным, в аварии с автобусом пострадали 32 человека, один человек не выжил — это 11-летняя девочка. Отмечается, что полиция задержала водителя транспортного средства.

Туристический автобус столкнулся с тремя припаркованными автомобилями в провинции Мугла на юго-западе Турции. По предварительной информации, у него отказали тормоза.

В автобусе были местные жители, которые поехали в тур одного дня. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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      Мария Борисова
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