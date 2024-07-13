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15:06, 13 июля 2024Бывший СССР

Глава ГУР оценил перспективы ВСУ до конца года

Глава ГУР Буданов: проблемы ВСУ на фронте обостряются

Фото: Alina Smutko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пессимистично оценил перспективы Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца года. Об этом он высказался в интервью украинскому изданию NV.

По его словам, имеющиеся у ВСУ проблемы на фронте «имеют тенденцию к обострению». Глава ГУР предположил, что до конца года ситуация для украинской армии останется сложной. «Хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению», — добавил он.

В интервью Буданов также назвал реальной угрозу наступления российских войск с севера. При этом он не стал уточнять, откуда именно ее стоит ожидать, чтобы не провоцировать панику.

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      Алевтина Запольская
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