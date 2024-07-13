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13:48, 13 июля 2024Бывший СССР

Глава ГУР назвал реальной угрозу наступления российских войск с севера

Глава ГУР Украины Буданов: угроза наступления российских войск с севера реальна

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что угроза наступления российских войск с севера реальна. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Буданов подчеркнул, что наступление на Украину с севера уже происходит. Глава ГУР не стал уточнять, где именно, чтобы не провоцировать панику, но назвал угрозу действительно существующей.

«Катастрофы не будет, но игнорировать проблему не получится», — сказал Буданов. По его словам, на фронте заметна тенденция на обострение, которую нельзя оставлять без внимания.

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      Алиса Дмитриева
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