Глава ГУР Украины Буданов: угроза наступления российских войск с севера реальна

Руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что угроза наступления российских войск с севера реальна. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Буданов подчеркнул, что наступление на Украину с севера уже происходит. Глава ГУР не стал уточнять, где именно, чтобы не провоцировать панику, но назвал угрозу действительно существующей.

«Катастрофы не будет, но игнорировать проблему не получится», — сказал Буданов. По его словам, на фронте заметна тенденция на обострение, которую нельзя оставлять без внимания.

Ранее в Крыму ответили на заявление Киева о блокировании полуострова. Председатель Крымской межнациональной миссии (КММ) Заур Смирнов заявил, что Украине не удастся вернуть утраченные территории, включая полуостров, даже с помощью ракет.