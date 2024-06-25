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06:31, 25 июня 2024Бывший СССР

В Крыму ответили на заявление Киева о блокировании полуострова

Председатель КММ Смирнов: слова Киева о блокировании Крыма — это «хотелки»

Намерение Киева блокировать Крым по суше и воде — это всего лишь «хотелки», которые в конечном итоге приведут к территориальным потерям Украины. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии (КММ) Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, Украине не удастся вернуть утраченные территории, включая полуостров, даже с помощью ракет, поскольку она потеряла их на основании всенародного волеизъявления жителей этих регионов. Кроме того, предупредил Смирнов, Киеву грозит потеря новых территорий, государственности и суверенитета из-за его планов по Крыму.

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      Марина Совина
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