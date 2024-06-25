Депутат Шеремет: в Крыму сформирована группировка для отражения агрессии Киева

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет ответил на план руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «отрезать» полуостров от снабжения. В разговоре с РИА Новости он призвал Киев помнить поговорку: «Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать».

«Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие как он неоднократно пытались уничтожить крымчан», — высказался депутат, добавив, что в Крыму сформирована достаточная группировка для отражения агрессии противника.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ущерб от энергетической и водной блокад полуострова составил 14 триллионов рублей. Кроме того, по его словам, в республике посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а также оценят разрушение инфраструктуры.