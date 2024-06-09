В Крыму назвали ущерб от двух блокад полуострова

Константинов: блокады нанесли Крыму ущерб в 14 триллионов рублей

Ущерб от энергетической и водной блок Крыма составил 14 триллионов рублей. Такую сумму в беседе с РИА Новости назвал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Каждая из блок нанесла ущерба на семь триллионов рублей.

Кроме того, по его словам, в республике посчитают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами, террористическими актами, а также оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.

Несколько дней назад сообщалось, что Арбитражный суд Крыма обязал украинскую сторону выплатить компенсацию 3,15 триллиона рублей в качестве компенсации за энергетическую блокаду. Указанную сумм взыскали c кабмина и Минэнерго Украины, а также компании «Укрэнерго».