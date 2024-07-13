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16:48, 13 июля 2024Культура

Группа «Кис-кис» опровергла слухи о финансировании ВСУ

Российская панк-группа «Кис-кис» отвергла обвинения в финансировании ВСУ

Фото: @kiskisnotdead

Российская панк-группа «Кис-кис» опровергла обвинения в том, что ее члены финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Музыканты опубликовали свое заявление на странице во «ВКонтакте».

Члены группы «Кис-кис» отвергли правдивость слухов, которые стали распространяться после публикации в Telegram-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она заявила, что группа выступала против спецоперации и призывала людей выходить на протесты. Мизулина подчеркнула, что, несмотря на это, музыканты продолжают выступать в России, маскируя концерты под выставки. Она также прикрепила к посту видео, на котором руководитель объединения «Молодой десант» обвиняет «Кис-кис» в финансировании ВСУ.

Артисты подчеркнули, что заявлениям Мизулиной нет никаких доказательств: они направлены лишь на дискредитацию группы и являются клеветой. «Несмотря на сложности с нашей концертной деятельностью в нашей стране, мы не живем в Европе, а продолжаем вести свою деятельность (которая возможна и не запрещена законом) в Российской Федерации», — добавили музыканты. Группа напомнила, что помогала в сборе средств для семей пострадавших в теракте «Крокус Сити Холле» и жителей Белгорода.

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Группа «Кис-кис» была основана в 2018 году в Санкт-Петербурге. В нее входят вокалистка Софья Сомусева, барабанщица Алина Олешева, гитарист Юрий Заслонов и бас-гитарист Сергей Иванов. После начала спецоперации музыканты отменили запланированный тур по России «по моральным соображениям». Позже они продолжили выступать на различных фестивалях.

Ранее комик Александр Гудков рассказал, что показы его шоу «Подземелья Чикен Карри» в российских кинотеатрах были отменены из-за угроз. Он назвал клеветой публикуемые в Telegram-каналах обвинения в экстремистских призывах, а также утверждения о его финансировании ВСУ.

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      Юлия Юткина
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